Junge Einsatzkräfte für den Ernstfall vorbereiten

24-Stunden-Übung mit acht verschiedenen Szenarien verlangte viel ab.

Acht Übungsannahmen an acht verschiedenen Schauplätzen in Altenstadt wurden dafür inszeniert. Um auch Koordination und Kooperation mit verschiedenen Organisationen zu proben, waren neben dem Nachwuchs der Feuerwehr Gisingen auch die Feuerwehr Rankweil, der Samariterbund und das Rote Kreuz eingeladen. Übungsszenarien waren beispielsweise eine Ölspur, Arbeitsunfälle, Containerbrände, unklare Rauchentwicklungen oder ein Kätzchen, das sich auf einen Baum verirrt hatte.

Kameradschaft fördern

„Solche Übungen dienen dazu, dass die Jugendlichen einmal erfahren, wie es ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit zu sein. Es ist auch wichtig, dass alles, was in unzähligen Proben geübt wurde, einmal in der Realität umgesetzt werden kann“, erklärt Hosp. „Zusammenfassend freue ich mich sagen zu können, dass alle sehr gut zusammengearbeitet haben und diese 24 Stunden auch für die Kameradschaft sehr förderlich waren.“ ETU