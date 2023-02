Junge Begabung auf der Violine

Unterhaltsames Violinkonzert in der Museumswelt: Musikschüler zeigten großes Talent

FRASTANZ Auf einem „Kategorie.Konzert“ der Musikschule Walgau in der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz überzeugten sich Eltern, Großeltern und Freunde davon, welches Talent in den jungen Violinschülern schon steckt.

Barock bis irisch

Zum Einstieg schwang Leni Lottmann den Geigenbogen zu Georg Friedrich Händels Finale aus der „Wassermusik“. Leo-Sophie Mittermair ließ mit dem „irischen Fiddler“ ihr musisches Temperament aufblitzen. Lara Eigeldinger hatte zwei tolle Stücke einstudiert: Das „Lighthouse“ und der „Roundabout“ von Katherine und Hugh Colledge. Katharina Mair knüpfte mit „Hobby horses“ und „On a high wire“ daran an. Nun wurde es tänzerisch: Semona Demmler spielte „Contredance“ von Esprit Philippe Chedeville.

Paganini gespielt

Hannah Bartl und Lilly Wagner spielten ebenfalls Stücke von Katherine und Hugh Colledge. Mit A. Holzer-Rhombergs „Der Geschichtenerzähler“ bewies Leen Hashoum ihr Talent in jungen Jahren. Melissa Schedler durfte sich an „Patrick´s reel“ wagen, ehe Katharina Zech gleich zwei Werke zum Besten gab: Aus dem Konzert in h-Moll von Oskar Friedrich Rieding spielte sie den 2. Satz, und von Niccolò Paganini ließ sie das Theme from Caprice Nr.24 erklingen. Ana Copic präsentierte ein Stück von Toygar Isikli.

Mit „Hornpipe“ bewies Stephanie Lottmann, das man als erwachsene Violinschülerin viel Freude am Unterricht haben kann. Abschließend ließ Johanna Wessiak den deutschen Komponisten Adolf Huber erklingen. Das Concertino in G-Dur, op.8, No.4 begeisterte die Zuhörer. Stephanie Breuss verfolgte die gelungenen Auftritte ihrer Schülerinnen und freute sich über das große Interesse im Publikum. Am Klavier begleitete Samuel Scott.

INFO

1350 Schülerinnen und Schüler, 40 Lehrpersonen und 11 Mitgliedsgemeinden sind in der Musikschule Walgau vereint, die mit 35 Instrumenten und musikalischen Fächern eine große Unterrichtsvielfalt bietet.

www.musikschule-walgau.at