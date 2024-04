Junge Aktivisten aus Dornbirn auf internationalem Parkett

Zwei HTL Dornbirn-Schüler waren zu Gast beim European Youth Forum in Brüssel.

Dornbirn. Julian Sonderegger und Manuel Mayer, zwei engagierte Schüler des Zweiges Betriebsinformatik der HTL Dornbirn, wurden vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments eingeladen, kürzlich am Europäischen Jugendforum in Brüssel teilzunehmen.

Somit gehören sie zu den 1.200 jungen Menschen aus ganz Europa, die sich treffen, austauschen und lernen wollten, wie sie ihren Aktivismus stärken können. Unter dem Motto LevelUP! 2024 fand die Veranstaltung im Europäischen Parlament statt. LevelUP! richtete sich an junge engagierte Menschen, die sich für die Themen einsetzen wollen, die ihnen am Herzen liegen. Das Europäische Jugendforum ermutigte Menschen aller Hintergründe, Ethnien, Geschlechter und Menschen mit Behinderungen zur Teilnahme und setzte sich somit auch dafür ein, LevelUP! zu einer inklusiven und barrierefreien Veranstaltung zu machen.

Im Mittelpunkt der Arbeit stand das, was für junge Menschen am wichtigsten ist. Die beiden HTL-Schüler konnten sich dabei für verschiedene Aktivitäten anmelden. Im Workshop „Wie man widerspricht“ lernten sie, wie man aktives Zuhören und Konfliktlösungsfähigkeiten kombiniert und sich mit der Dynamik von Meinungsverschiedenheiten befasst, in einem weiteren Workshop trafen sie verschiedene Entscheidungsträger, die die Politik gestalten, die sich auf unser tägliches Leben auswirkt, und im Workshop „Entwirren Sie die europäische Nachbarschaft“ spielten sie ein Live-Stadtspiel in Brüssel.