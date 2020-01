Jungbullen zu Gast in der Rheinhalle

Das stärkste Farmteam in der AHL spielt gegen den EHC Lustenau

Mit den Red Bull Juniors gastiert am Donnerstag das wohl stärkste Farmteam der Alps Hockey League in der Rheinhalle Lustenau. Dass dieses Spiel sicherlich kein Schaulaufen wird, hat mehrere Gründe: zum einen sind die Salzburger mit ihrem 40 Mann Kader sehr stark aufgestellt und zum anderen zählt für Lustenau nur ein Sieg, um sich einen Platz in den Top Sechs der Tabelle abzusichern.