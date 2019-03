Jungbullen waren für EHC Lustenau wieder zu stark

Die zweite Mannschaft von EC Salzburg gewann gegen EHC Lustenau mit 6:4 und führt in der Serie mit 2:1.

Die Red Bull Hockey Juniors kontrollierten über weite Strecken das intensiv geführte Spiel und holten sich durch einen 6:4-Erfolg die Serienführung zurück. Die Hausherren gingen in der vierten Minute durch Valtteri Meissari verdient in Führung, sein Blueliner wurde unhaltbar von einem Verteidiger abgefälscht. Nur zwei Minuten später schlugen die Überzahlspezialisten in Person von Chris D’Alvise zurück, doch Dennis Lobach brachte Salzburg postwendend wieder in Führung. Doch Eetu Arkiomaa sorgte noch vor der Pause für das 2:2. Chance um Chance kreierten die Red Bulls nach Wiederbeginn, Christof Wappis und Filip Varejcka verwertete zweimal zum 4:2 aus Salzburger Sicht. Nachdem D’Alvise kurzzeitig verkürzte, stellte Jesper Kokkila den Zwei-Tore-Vorsprung mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussabschnitt folgte ein offener Schlagabtausch, beide Torhüter konnten sich einige Male auszeichnen. Im Powerplay für die Red Bulls gelang Lustenau durch Chris D’Alvise, der damit auch seinen Hattrick markierte, der 5:4-Anschlusstreffer (54.). Darauf spielte Lustenau mit einem Mann mehr und die Juniors hatten bei einem Lattenschuss (56.) das Glück auf ihrer Seite. Lustenau nahm den Torhüter vom Eis und Aljaz Predan fixierte den 6:4-Endstand mit einem Empty-Net-Tor.