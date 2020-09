Julian Rauch wechselt zum HC BW Feldkirch

Der 1,80 Meter große Linkshänder Julian Rauch wechselt vom TSV St. Otmar St. Gallen in die Montfortstadt.

Rauch ist kein unbekanntes Blatt in der österreichischen Handballszene. Seit 2007/08 war Rauch Stammspieler in der HLA für Bregenz Handball. Er konnte mit dem Verein aus der Landeshauptstadt drei Mal den österreichischen Meistertitel gewinnen und spielte mit den Festspielstädtern bereits öfters in der EHF Champions League. 2016/17 wechselte er zum TSV St. Otmar St. Gallen, wo er noch bis Mai diesen Jahres unter Vertrag stand, das letzte Spiel jedoch aufgrund Corona Anfang März bestritten hat.