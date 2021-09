Julia Marksteiner sah Rot, aber SSV Ladies siegten

Erfolgreicher Auftakt mit dem 27:26-Erfolg der Ditzer-Mannschaft in Niederösterreich.

Der SSV Dornbirn Schoren gewinnt sein erstes Saisonspiel in der Meisterrunde der Women Handball Austria auswärts in Wr. Neustadt mit 27:26 (15:10)

Überaus gelungener Saisonauftakt für den SSV Dornbirn Schoren in der Meisterrunde der Women Handball Austria (WHA). Der Elfte der Vorsaison gewann ohne die verletzten Sophia Ölz, Marie Huber, Denise Kaufmann und Beatrix Kerestély bei Wr. Neustadt mit 27:26 (15:10)

Sara Kojic (6 Tore) gelang in der dritten Minute der erste Saisontreffer für die Messestädterinnen. Bis zur Halbzeit zog die Truppe von Cheftrainer Emanuel Ditzer kontinuierlich auf 15:10 weg.

„Wir haben alles, was wir in der Vorbereitung geübt haben, umgesetzt. Und wir spielten bis zum Schluss sehr diszipliniert. Dank der enormen Kampfkraft über 60 Minuten haben wir einen verdienten Auswärtserfolg gefeiert“, so der Dornbirner Chefcoach Emanuel Ditzer.