Julia Grabher trifft auf die Nummer 1 der Welt

Die Vorarlbergerin Julia Grabher trifft als "Lucky Loser" auf die Nummer 1 der Tennisweltrangliste in Madrid.

Julia Grabher, Österreichs beste Tennisspielerin, hat beim Master-1000-Turnier in Madrid für eine Überraschung gesorgt. Als "Lucky Loser" gelang ihr der Einzug ins Hauptfeld, und am Mittwoch konnte sie direkt in die zweite Runde einziehen. Grabher besiegte zum Auftakt die Bulgarin Viktoriya Tomova mit 6:1,7:6(5). Nun steht ihr eine große Herausforderung bevor, denn sie trifft auf die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek.