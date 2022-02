Julia Grabher feiert den neunten Turniersieg

Die Dornbirnerin verbesserte sich nach dem Erfolg in Portugal in der Rangliste auf Nummer 150.

Julia Grabher (WTA 172) gewann am Sonntag das mit 25.000 Dollar dotierte ITF-Turnier in Porto. Im Endspiel setzte sich die als Nummer 1 gesetzte Vorarlbergerin gegen die Polin Maja Chwalinska nach 3:18 mit 6:3, 6:7 und 7:5 durch. Es war eine super Turnierwoche mit einigen hart erkämpften 3-Satz Matches. Dieser Turniersieg ist der erste auf HardCourt. Julia wird sich mit diesem Titel im WTA Ranking um ca. 20 Plätze auf ca. 150 verbessern und kommt dem kurzfristigen Ziel Top 100 immer näher. Sie wird jetzt noch eine Woche in Porto ein ITF Turnier spielen und anschliessend ein 250er auf der WTA Tour in Lyon spielen.