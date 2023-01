Jugendstaatssekretärin Plakolm auf Bludenz-Besuch

Bludenz. „Die besten Rahmenbedingungen für die Bludenzer Jugend“ – diesem Credo hat sich die Stadt Bludenz verschrieben.

Bludenz ist laut regionaler Bevölkerungsprognose die einzige Vorarlberger Stadt, in der der Bevölkerungsanteil der unter 15-jährigen in den kommenden drei Jahrzehnten steigen wird. Umso wichtiger ist es, dass in Infrastruktur für junge Leute investiert wird. Das passiert auch: noch heuer fließen 600.000 Euro in den spark7-Jugend- und Freizeitplatz Unterstein. Der Um- und Zubau der VS Mitte ist in vollem Gange, zusätzlich wird in Zukunftsthemen wie saubere Mobilität und Sicherheit investiert.