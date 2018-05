Jugendservice Bregenz präsentiert Jahresbericht 2017

Bregenz (BRK) – Der Jugendservice Bregenz ist eine offene und gut erreichbare Anlauf-, Koordinations- und Vernetzungsstelle für Jugendliche und alle, die in der Jugendarbeit tätig sind.

Das Projekt „bre!ak“ verzeichnete 2017 große Erfolge. „bre!ak“ versucht, Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren zu motivieren, in sozialen und öffentlichen Einrichtungen und Institutionen des Jugendservice mitzuhelfen und so die soziale Verantwortung der Jugendlichen zu fördern. Neu ist, dass das Jugendsozialprojekt „bre!ak“ in das digitale Anerkennungssystems „aha plus“ integriert, aber weiterhin vom Jugendservice Bregenz betreut wird.

Bei den Jugendkonferenzen 2017 war die Meinung der 12- bis 16-Jährigen gefragt. In Kooperation mit dem „aha“ Jugendinformationszentrum und „felder projekte“ veranstaltete der Jugendservice insgesamt drei Konferenzen, um Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik, Verwaltung und offenen Jugendarbeit aufzuzeigen, was aus Sichtweise der Jugendlichen verbessert werden könnte.

Der Jugendservice Bregenz kann mit seinen Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Sport, Bildung und Kultur und mit der Beteiligung der Jugendlichen eine positive Bilanz für das Jahr 2017 ziehen. Jugendliche sind bei der Servicestelle in Bregenz mit jeglichen Anliegen, Veranstaltungsideen, Initiativen, Vernetzungen mit anderen Jugendeinrichtungen in Bregenz und Hilfe bei Koordination von Angeboten genau an der richtigen Stelle.