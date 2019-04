Jugendplatz Habedere eröffnet

Seit Samstagnachmittag können die Jugendlichen ihre Freizeit wieder am Habedere-Platz genießen.

Lustenau. Mit einem Spieleprogramm startete die OJA am Jugendplatz Habedere in die Outdorr-Saison. Die Aufsicht hatten an diesem Nachmittag Miriam Auer und Beat Delpin, die neu zur Mitarbeitercrew gestoßen sind. Etliche Jugendliche hatten sich zu Spaß und Spiel eingefunden, es wurde Fußball gespielt, gechillt und geskatet.