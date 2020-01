Jugendlicher wollte Flugzeug stehlen

Haftstrafe für 15-Jährigen. Staatsanwaltschaft ermittelt noch gegen mutmaßlichen Komplizen: 28-Jähriger wollte mit Kleinflugzeug von Hohenems nach Amerika fliegen.

Für Aufsehen hat der Polizeibericht über die nächtlichen Vorfälle vom 30. September 2019 auf dem Hohenemser Flugplatz gesorgt. Demnach haben ein 28-Jähriger und ein 15-Jähriger versucht, bei einem Einbruch in einen Hangar ein Flugzeug zu stehlen. Der beschuldigte 28-Jährige gab an, er habe mit dem Kleinflugzeug in die USA fliegen wollen. Er saß in der Pilatus-Maschine, als die durch einen elektronischen Einbruchsalarm informierte Polizei am Tatort eintraf und ihn und den Jugendlichen festnahm.