Hohenems: 15-jähriger Quad-Einbrecher wollte mit Flugzeug in die USA fliehen

Zwei Österreicher (15 und 28 Jahre) brachen Montagnacht in einen Hangar beim Flughafen Hohenems ein - mit einem Quad! Anschließend wollten sie mit einem Flugzeug in die Staaten fliehen.

Nach Amerika fliehen

Anschließend fahren sie zu einem zweiten Hangar. Doch es gelingt ihnen nicht, die Tür aufzureißen, also fährt der 28-Jährige zum Rolltor des Hangars - und so lange mit dem Quad dagegen, bis auch das aufbricht. Dort räumen sie einen Kühlschrank aus und verstauen Lebensmittel und Getränke in einem im Hangar abgestellten Privatflugzeug - sie wollen damit nach Amerika fliehen!