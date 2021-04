Jugendlicher Theater-Elan von der eigenen Couch

Nachwuchs des Altacher Theaterkreises überbrückt Pause mit Online Challenge

Auch den beiden Altacher Jugendtheaterleiterinnen Julia Märk (27) und Caro Meusburger (26) bleibt kaum eine andere Variante übrig, als ihre derzeit zehn allesamt weiblichen Schützlinge im Alter zwischen 11 und 16 Jahren online abzuholen: „Drinnen wären Proben mit unserer Teilnehmeranzahl zwar zugelassen, aber eben nur mit FFP2 Maske. Für die Schauspielerei, die ja besonders von Emotionen, Gefühlen und Mimik lebt, ist das absolut keine Option“, legen Märk und Meusburger ihre verzwickte Lage dar. Zudem glauben die beiden, dass ein nochmaliger Abbruch der Probenarbeiten, absolutes Gift für Motivation und Moral wäre. So suchte man nach Möglichkeiten die Talente der Mädchen und deren Freude an der Sache weiter am Leben zu erhalten. So erhielt jede per WhatsApp sechs Begriff und Gefühlszustände zugesandt, zu denen daheim jeweils ein kurzes Video erstellt werden musste. Daraus bastelten Märk und Meusburger nun ein knapp zweieinhalbminütiges Video, bei dem die Kreativität und der Spaß am Schauspiel des Nachwuchses wunderbar dargestellt wird. Die Resonanz war zudem so gut, dass bereits ein zweites Video bald in Vorbereitung sein wird.