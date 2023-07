Jugendlicher rammte Salzburger Club-Besitzer Messer in Bauch

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag einem 46-jährigen Nachtlokal-Besitzer in Wals in Salzburg ein Messer in den Bauch gerammt und schwer verletzt. Der Bursch hatte laut eigener Aussage seinen Vater verteidigen wollen. Dieser war von dem Wirt mit einer Stange attackiert worden, nachdem eine Aussprache der beiden Männer wegen einer "alten Geschichte" misslang, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der 46-jährige bosnische Besitzer des Lokals kam nach notärztlicher Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg. Er befand sich außer Lebensgefahr. Ein 41-jähriger Serbe war mit seinem Sohn in dem Nachtlokal erschienen und bat den Besitzer um ein klärendes Gespräch. Dieser Schlichtungsversuch soll schnell eskaliert sein und der Wirt nach Angaben des 41-Jährigen mit der Stange zugeschlagen haben. Nach dem Messerangriff flüchteten Vater und Sohn vom Tatort. Die alarmierte Polizei nahm den 16-Jährigen an dessen Wohnadresse fest. Er zeigte sich nicht geständig. Der Bursch wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Auch der Vater des Jugendlichen musste verletzt in das LKH Salzburg eingeliefert werden. Bei der Auseinandersetzung in dem Lokal erlitt auch ein 27- jähriger Türsteher aus Bayern Blessuren.