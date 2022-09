Jugendlicher bringt Machete von Ausflug mit Oma mit

Von einem Tschechien-Ausflug mit seiner Oma hat ein 17-Jähriger mehrere verbotene Messer mit nach Deutschland gebracht - darunter auch eine Machete.

Beamte kontrollierten den Jugendlichen am Mittwoch im Zug am Bahnhof Schirnding (Landkreis Wunsiedel), wie die Grenzpolizei am Donnerstag mitteilte. Er hatte demnach ein Butterflymesser, ein Springmesser mit zwei langen Klingen und eine Machete in seinem Rucksack.