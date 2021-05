Jugendlicher brach in Lustenau in mindestens 15 Pkw ein

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat am Donnerstagabend in Lustenau in mehrere auf der Straße geparkte Pkw eingebrochen.

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag war ein 15-jähriger in Höchst wohnhafter Jugendlicher auf Beutezug in Lustenau unterwegs. Der Bursche "schnallte" bei den abgestellten und geparkten PKWs die Türen. Gegen 23:00 Uhr beobachtete eine aufmerksame Frau aus ihrem Wohnblock in der Kirchstraße, wie der Jugendliche bei einem PKW durch seine Vorgangsweise die Fahrertüre bei einem PKW öffnen konnte und sich in das Fahrzeug begab, um nach Diebesgut zu durchsuchen. Die Zeugin verständigte die Polizei, welche eine sofortige Fahndung einleitete. Im Zuge dieser konnte der vermutliche Täter angetroffen und kontrolliert werden. Bei den anschließenden Erhebungen stellte sich heraus, dass der Bursche zumindest bei 15 PKWs Erfolg mit seinen Schnallversuchen hatte. Er erbeutete aus diesen Bargeld in der Höhe von Euro 140,- sieben Packungen Zigaretten und sonstiges Diebesgut wie zB ein Messer. Das gesamte Diebesgut wurde sichergestellt. Da anzunehmen ist, dass der Jugendliche noch für weitere derartige Taten in Frage kommt, ersucht die Polizeiinspektion Lustenau weitere Geschädigte, insbesondere jenen PKW-Besitzer, welcher den Burschen am selben Abend bei der Tatbegehung betreten hat, sich zu melden.