Jugendliche bei Moped-Unfall schwer verletzt

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Lauterach mehrere schwere Verletzungen zugezogen.

In Lauterach kam es am Samstag, den 22.01.2022, um 19:40 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Moped und einem Pkw bei einem Abbiegemanöver.

Zwei Jugendliche verletzt

Der 22-jährige Lenker des Pkw fuhr auf der L190 in Richtung Dornbirn und beabsichtigte links in die Wälderstraße einzufahren. Beim Abbiegen stieß er gegen das Moped eines 14-Jährigen, mit einem 15-Jährigen auf dem Sozius, welcher auf der L190 in Richtung Bregenz unterwegs war. Beide Personen wurden vom Moped geschleudert.