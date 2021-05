Jugendliche werden um ihre Meinung gebeten

Freiwilligenarbeit und Freizeitaktivitäten in den Bergen sind die Themen der beiden Online-Umfragen auf aha plus.

Freiwilligenarbeit und Freizeitaktivitäten in den Bergen sind die Themen der beiden Online-Umfragen auf aha plus. ©aha

Mit der Teilnahme an zwei Online-Umfragen können Jugendliche aha-plus-Punkte sammeln.

Was denken Jugendliche über Freiwilligenarbeit? Wenn sie mehr Freizeit hätten, was würden sie damit anfangen? Alle zwischen 12 und 24 Jahren können bei dieser Online-Umfrage zu aha plus mitmachen und sich Points holen.

Ab in die Berge! Ja oder Nein? – lautet das Thema der zweiten Online-Umfrage für alle zwischen 16 und 25 Jahren. Wandern, Mountainbiken, Sportklettern oder Klettersteig? Mit wem sind sie in den Bergen unterwegs? Und wie risikobewusst sind sie? Wer bei dieser Umfrage mitmacht, sammelt nicht nur Points bei aha plus, sondern unterstützt „Sicheres Vorarlberg“.

So einfach geht’s: Reinklicken unter www.aha.or.at/quests, gewünschte Quest aussuchen und mitmachen.

Noch nicht bei aha plus?

Wer noch nicht bei aha plus dabei ist, kann die aha card unter www.aha.or.at/karte-bestellen bestellen. Die aha card ist nicht nur Zugang zu aha plus, sondern bietet auch zahlreiche Ermäßigungen und gilt in Vorarlberg als Altersnachweis.