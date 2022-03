Jugendliche und der Krieg in der Ukraine

Das aha unterstützt Jugendliche dabei, sich aus gesicherten Quellen zum Ukraine-Konflikt zu informieren.

Angesichts des Leids der Menschen in der Ukraine erfasst auch junge Leute eine Welle der Solidarität. Helfen können sie aktuell zum Beispiel, indem sie ihre aha plus Punkte gegen einen Spenden-Reward einlösen. Die Spenden fließen in die dringendst benötigte Versorgung von Kindern und Familien. Der Reward setzt sich aus Spenden an NACHBAR IN NOT, Caritas und UNICEF zusammen. Alle Infos dazu findet man unter www.aha.or.at/plus/rewards/501.