Jugendliche packen bei den MACHWAS-Tagen an

1200 Schüler*innen machen in den kommenden Tagen bei 30 Projekten mit.

Gleich am ersten Tag packten die Jugendlichen ordentlich an. Eine Gruppe half im Naherholungsgebiet St. Arbogast/Götzis bei der Revitalisierung des bestehenden Fitness-Parcours, befreite die Finnenbahn von Brombeerhecken und streute die Wege mit Hackschnitzeln neu ein. Eine andere Gruppe war bei einer Klimarallye in Dornbirn unterwegs und machte sich Gedanken über die Auswirkungen ihres Verhalten und das ihrer Mitmenschen auf das Klima. Dabei wurden sie mittels App (Actionbound) zu den Stationen geführt und durch die Aufgaben geleitet. Andere Schulklassen verbrachten einen halben Tag mit Menschen mit Beeinträchtigung – verrichteten gemeinsam Gartenarbeit oder beteiligten sich an einer Schwendaktion auf der Emser Alpe.