Jugendliche mit Softgun am Bahnhof Dornbirn erwischt

Am Samstag, 22. April 2023, gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei telefonisch informiert, dass zwei Jugendliche am Bahnhof Dornbirn mit einer Faustfeuerwaffe hantieren würden.

Unverzüglich fuhren die Beamten zum Vorfallsort und konnten die Jugendlichen in einer Raucherkabine am Bahnhof antreffen. Die Polizisten sprachen die Personen an und stellten die Waffe sicher. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergab sich, dass es sich bei der Waffe um eine Nachbildung aus Plastik, eine sogenannte Softgun, handelt.