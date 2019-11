Jugendliche Leichtigkeit

St. Gallenkirch. Die Eröffnung des Cäciliakonzertes der BM St. Gallenkirch durfte wieder die 14 köpfige Jugendkapelle gestalten.

Jugendkapellmeister Johannes Juen wählte zu diesem Zweck zwei Filmmusikstücke, die mühevoll einstudiert wurden. Mit den Stücken „Beauty and the Beast“ und „Music from Shrek“ konnten die Nachwuchsmusiker ihr Können präsentieren und erfüllten nicht nur die anwesenden Eltern mit großem Stolz.