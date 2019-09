Jugendliche Klangwolke über Furx

Fünf Kapellen spielten gemeinsam auf

Zwischenwasser. Zu einer lieb gewordenen Gewohnheit ist es für viele Musikgruppen des Landes, gegen Ende der Ferienzeit den Nachwuchs auf eine Probenwoche einzuladen. Diese findet dann meist etwas abgeschieden in den Bergen statt. Neben intensiver Probentätigkeit kommt auch der Spaß sowie die Kameradschaft nicht zu kurz. So wird nicht nur das musikalische Niveau angekurbelt, es fördert auch den Zusammenhalt der jungen Musiker untereinander. Kürzlich verbrachten gleich fünf Musikgruppen ihre Probenzeit auf der Alpe Furx. Im Peterhof waren die „Cilli“ von der Cäcilia Batschuns zu Gast, in der neuen Pfadfinderhütte der Nachwuchs des Schützenmusikvereins Koblach, in der Lins Hütte residierte gemeinsam die Jugend aus Klaus und Götzis und im Hammerer Stall auf Sennewies die Jugendkapelle des Musikvereins Satteins. So kamen auch die zahlreichen Besucher – Wanderer, Spaziergänger etc. – in den Genuss des Blasmusikreigens. Aus jeder Richtung erklang feinste Blasmusik und versüßte so den Aufenthalt in Furx. Ebenfalls zu diesem Vergnügen kamen auch die „Mad Minis“ – ein Klub von durchwegs Fahrern historischer Mini Modelle, die sich genau vor 20 Jahren erstmals gemeinsam zu einer Ausfahrt nach Furx getroffen hatten. Durchwegs zufrieden präsentierten sich die Leiter der jeweiligen Blasmusikvereine mit dem Können und Ehrgeiz der Kinder und Jugendlichen. Die Herbstspielzeit mit zahlreichen Konzerten kann somit kommen. CEG