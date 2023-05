Jugendliche Innovation, die Mut macht

Die HTL Dornbirn rockte Schulwettbewerb in Wien.

Aus 457 Einreichungen wurden auch Schülerinnen und Schüler der HTL Dornbirn ausgewählt, um ihre Final-Projekte in Wien zu präsentieren. „Herzliche Gratulation an alle hervorragenden Projektteams und die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner. Jugend Innovativ hat heuer einmal mehr gezeigt, welch großes Innovationspotenzial in unseren Jugendlichen steckt“, sagte Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft anlässlich des Bundesfinales. Und weiter: „Wenn es uns gelingt, diesen Tatendrang, die Lösungskompetenz und den Unternehmergeist der Jugendlichen weiterhin zu fördern, können wir optimistisch in die Zukunft blicken, was den Innovationsstandort Österreich betrifft.“ Glückwünsche kamen auch von Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek: „Der Innovationsstandort Österreich braucht hervorragende Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschafter.“