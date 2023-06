Jugendliche in Klaus brutal angegriffen: Polizei bittet um Hinweise

Zwei Jugendliche, 18 und 16 Jahre alt, wurden in der Nähe des Bahnhofs Klaus nach einer verbalen Auseinandersetzung von einer Gruppe Gleichaltriger brutal mit Faustschlägen attackiert.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr gingen ein 18- und ein 16-Jähriger von der "Vabrik" in Klaus zum Bahnhof Klaus. Kurz vor dem Bahnhof, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Jugendlichen, die ihnen folgte. Im Zuge der Auseinandersetzung, wurden beide von den Gruppenmitgliedern mit Faustschlägen attackiert, wodurch sie sich blutende Verletzungen zuzogen.

Die Gruppe der Jugendlichen stieg um 2.11 Uhr in den Zug in Richtung Dornbirn ein und verließen diesen wieder in Götzis. Hinweise zu dem Vorfall werden an die PI-Rankweil erbeten.