Jugendliche in ihrer psychischen Gesundheit unterstützen

Am 26. September probieren Interessierte bei einem am.puls-Workshop die Toolbox für psychische Gesundheit aus.

Studien weisen österreichweit und international auf die Verschlechterung der psychischen Gesundheit bei jungen Menschen hin. Das Projekt Toolbox Psychische Gesundheit, kurz „TOPSY“, reagiert auf den großen Bedarf an Wissen zum Thema psychische Gesundheit. Es richtet sich mit kosten­freien Materialien und Angeboten vor allem an Personen ohne psychosoziale Grundausbildung aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit und Gesundheitsversorgung. Entwickelt wurde die Toolbox von der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und der Bundesjugendvertretung.

In einem dreistündigen Workshop im aha Dornbirn werden Interessierten die Grundinhalte der Toolbox vermittelt. Sie ist besonders als Mittel zur Prävention, aber auch als Unterstützung in akuten Notfallsituationen zu verstehen. Neben der Auseinander­setzung mit den Anwendungsbereichen von TOPSY steht der Austausch in der Gruppe im Vordergrund.