Jugendliche in Feldkirch von Auto erfasst: Schwerer Unfall auf der Naflastraße

In Feldkirch kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren und verletzt wurde.

Gegen 17:35 Uhr überquerte die Jugendliche zusammen mit einer Freundin die Naflastraße an der Kreuzung zur L190 Königshofstraße. Während ihre Freundin auf der Schutzinsel wartete, wollte sie die Straße schnell überqueren. In diesem Moment bog eine 38-jährige Autofahrerin aus Feldkirch in die Naflastraße ein und erfasste die Jugendliche auf dem Schutzweg.