Jugendliche gestalten miteinander die Zukunft

Schülerfachtagung setzte Zeichen für mehr Mitbestimmung und Jugendfreundlichkeit in Dornbirn.

Dornbirn. Kürzlich fand im Dornbirner Kulturhaus die Schülerfachtagung statt, an der knapp 100 Jugendliche aktiv teilnahmen. Das Klassensprechertreffen im Oktober 2023 war der Ausgangspunkt für einen intensiven Austausch über Themen wie Rhetorik in schwierigen Gesprächen, „Open Mindedness” und den Umgang als Klassensprecher:in in Konfliktsituationen. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann begrüßte die Teilnehmer herzlich und ermutigte sie dazu, „die Lernmöglichkeiten dieser Veranstaltung zu nutzen, was sowohl für ihre gegenwärtige, als auch für ihre zukünftige Lebenssituation von großer Bedeutung sei“. Durch den Tag führte Moderatorin Kerstin Lubetz.