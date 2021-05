Jugendliche gestalten das Europa der Zukunft mit

Am 6. Mai ist die europaweite Jugend-Kampagne #StandForSomething gestartet.

Im Rahmen der EU-Zukunftskonferenz startet die große europaweite Jugend-Kampagne #StandForSomething, um gemeinsam Ideen und Antworten für das Europa von morgen zu finden. 21 Jugendaktivist*innen treten in 16 europäischen Ländern mit jungen Menschen in der gesamten EU in Kontakt, um ihre Ansichten zur Europäischen Union zu hören und dann ihre Botschaften europäischen Entscheidungsträger*innen zu überbringen.