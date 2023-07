Jugendliche für Herausforderungen stärken

Kürzlich fand ein spannender Jugendkongress in Lustenau statt.

Lustenau. Das Institut für Existenzielle Pädagogik (IfEP) veranstaltete gemeinsam mit dem Dô Lustenau, in Kooperation mit der Jugendabteilung des Landes Vorarlberg, der AHA Jugendinfo, der Jugendabteilung der Stadt Dornbirn, der Schülerunion, der Aktion Kritischer Schüler*innen (AKS) und der Landesschülervertretung kürzlich den ersten Jugendkongress zum Thema Sinn:Voll:Leben. Der Kongress bot Jugendlichen im Alter zwischen 15 bis 19 Jahren die Möglichkeit, sich selbstreflexiv mit ihren persönlichen Potenzialen und ihren Lebensthemen auseinanderzusetzen.

Die Initiatorin und Hauptverantwortliche des ersten derartigen Kongresses Eva Maria Waibel vom Institut für Existenzielle Pädagogik meinte nach dem erfolgreichen Ende der Veranstaltung: „Sehr froh bin ich, dass es gelungen ist, die Jugendlichen für ihre Lebensthemen zu sensibilisieren und sie so offen zu erleben. Die allermeisten haben sich sehr ernsthaft mit ihren Potenzialen, ihren Werten, ihren Zielen und Zukunftsvorstellungen auseinandergesetzt.“ Einen großen Dank sprach sie auch dem Vorbereitungsteam rund um Florian Gerer, Monika Paterno, Elmar Luger, Sina Lenherr und Paulina Wegener aus. „In diesem Kongress steckt sehr viel ehrenamtliche Arbeit“, betonte Waibel.

Auch Florian Gerer, Intendant für Jugend- und Kulturprojekte vom Dô in Lustenau fand es bemerkenswert, dass die Jugendlichen auf ihnen so nahe gehende Themen so offen eingestiegen sind: „Dazu beigetragen hat sicher die Abwechslung von Workshops und Ateliers und der Austausch untereinander, den die Jugendlichen offensichtlich sehr genossen haben.“