Jugendliche für Ausbau der Mobilitäts- und Info-Angebote

Wichtigste Polit-Themen junger Menschen sind Gleichberechtigung, Mobilität sowie Jugendeinrichtungen.

Die Dornbirner Jugendlichen legen der Stadtpolitik insbesondere den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ans Herz. Wichtig ist ihnen der Ausbau des Bussystems in Dornbirn mit mehr Linien und mehr Möglichkeiten in der Nacht. Ein weiteres Anliegen sind die Verbindungen in die Skigebiete sowie Gratis-Schulbusse. Aber auch das Veranstaltungs- und Informationsangebot dürfte nicht zu kurz kommen. Auf- oder ausgebaut werden sollte demnach unter anderem das Nachhilfeprojekt „Jugendliche helfen Jugendlichen“. Die Vernetzung zwischen Jugendhäusern und anderen Einrichtungen, die Möglichkeit zur Mitgestaltung von Freiräumen oder Plätzen sowie das Angebot an Jugend Cafés und öffentlichen Toiletten ließe ebenfalls noch zu wünschen übrig. Über all das könnte eine App informieren.