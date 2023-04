Jugendliche beteiligen sich an Stadtentwicklung

Smart-City-Workshop in Dornbirn

Wie soll die Zukunft der Stadt Dornbirn aussehen? Genau dieser Frage gingen Schüler*innen der Polytechnischen Schule Dornbirn (PTS) am Donnerstag nach. Im Rahmen des Smart-City-Wettbewerbs der Stadt Dornbirn hielt die Caritas im WirkRaum in Dornbirn gemeinsam mit der Plattform für digitale Initiativen (DI) einen Workshop zur Entwicklung von Zukunftsvisionen für die Stadt ab.

„In der Dornbirner Innenstadt gibt es zu wenige Grünflächen. Darum wünsche ich mir einen großen Park mit viel Grün in Dornbirn!“

Es sind Visionen wie diese, die die Jugendlichen der PTS Dornbirn für ihre Stadt entwickelt haben. Gemeinsam mit ihren Lehrer*innen sammelten die Schüler*innen der Poly-Zweige Metall, Holz, Elektrotechnik sowie Handel bei einem Smart-City-Workshop Probleme und Unzulänglichkeiten, die ihnen in „ihrer“ Stadt aufgefallen sind. Anschließend wurden Lösungsansätze zu den Problemen erarbeitet und es wurde diskutiert, welche Themen denn am dringendsten für Dornbirn sind.