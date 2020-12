Jugendförderung für Sportvereine wird erhöht

Nach vier Jahren wird in Götzis die Beitragshöhe für die Sportförderung erstmals wieder erhöht.

Götzis . Auf Antrag der Bürger-Bewegung Götzis wurde die Jugendförderung für Sportvereine im kommenden Jahr von 30 auf 35 Euro pro Jugendlichen erhöht. „Gerade zur jetzigen Zeit sind die Vereine und Eltern durch die Corona-Pandemie besonders belastet und daher galt es dies zu lindern und eine Entlastung herbeizuführen“, so Gemeinderat Christoph Längle von der Bürger-Bewegung Götzis.

Wichtiger Bestandteil in Vereinsstruktur

Auch in Götzis gibt es eine Vielzahl an Kinder und Jugendlichen, die in den Vereinen tätig sind, Sport und Bewegung ausüben und auch sonst integriert sind. Gerade auch die junge Generation leistet bereits vieles und ist auch ein wichtiger Bestandteil für eine gute Vereinsstruktur. Dabei werden immer wieder Gelder für Trainings- und Wettkampfutensilien benötigt und es müssen Kosten für Verbandsspiele, Turniere und dergleichen abgedeckt werden. „Dadurch ist es sehr sinnvoll, dass gerade diese Personengruppe besonders gefördert wird“, erklärt Gemeinderat Längle den Antrag der Bürger-Bewegung.