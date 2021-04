Jugendfeuerwehr stellte Wissen und Können unter Beweis

Vergangene Woche konnten die Nachwuchsfeuerwehrmänner und Frauen aus Altach beim jährlichen Wissenstest ihr erlerntes Wissen und Können unter Beweis stellen.

Beim jährlichen Wissenstest, welcher in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Lage und unter Einhaltung der Corona Schutzmaßnahmen von jeder Feuerwehr selber durchgeführt wurde, mussten die angehenden Feuerwehrmänner und Frauen in Altach am vergangenen Samstag dann ihr erlerntes Wissen und Können unter Beweis stellen. Die Aufgaben der Feuerwehrjugend sind vielfältig und so mussten die elf Jugendlichen auf sechs verschiedenen Stationen unter anderem die verschiedenen Gerätschaften der Feuerwehr richtig erkennen und benennen und auch beim Knoten Knüpfen war volle Konzentration gefragt. Die Leistung der Jugendlichen wurden dabei von den erfahrenen, aktiven Wehrkameraden bewertet und am Ende des Tages durften sich drei Jungfeuerwehrmänner über das bestandene Leistungsabzeichen in Gold und acht Jugendfeuerwehrmänner und Frauen über das Leistungsabzeichen in Bronze freuen.