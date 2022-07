Jugendchor Österreich zu Gast in Vorarlberg

„Water Music“: Zwei außergewöhnliche Konzerte des österreichischen Auswahlchores für Jugendliche im Kunstraum 2032 auf der Bielerhöhe und in der Gallus-Kirche in Bregenz.

Seit heuer ist Oskar Egle Präsident dieses Auswahlchores. Die künstlerische Leitung variiert von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr übernimmt Benjamin Lack (Domkapellmeister an St. Nikolaus in Feldkirch, künstlerischer Leiter des Bregenzer Festspielchores und des Kammerchor Feldkirch) diese Aufgabe.