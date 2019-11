Jugendbuchautor Armin Kaster zu Gast in der Bücherei-Spielothek Lochau

Lochau. Auf seiner Lesereise durch Vorarlberg war der Jugendbuchautor Armin Kaster aus Düsseldorf (D) auch in der „Zentralen Schulbibliothek“ im Lochauer Schulzentrum zu Gast. Organisiert wird diese Reise durch die Landesbüchereistelle im Amt der Vorarlberger Landesregierung.

Begeistert folgten die Schüler der 3. Klasse der Mittelschule Lochau der abwechslungsreichen Vorstellung seines Buches „Du denkst, die Welt zerfällt, und brichst nur selbst in Stücke“.

Armin Kaster entführte hier die Mädchen und Buben in die spannende Welt des 15-jährigen Leo, der sich als „Trennungskind“ am Rand der Gesellschaft zwischen Wahn und Wirklichkeit verliert, um sich am Ende doch wieder neu zu finden.

Die Jugend fürs Lesen begeistern

„Leichtlese-Romane“ heißt eine Buchreihe, die sich speziell an Jugendliche wendet, die nicht gerne lesen oder denen es schwer fällt. Bei seinen Lesungen will Armin Kaster Hemmschwellen abbauen und mehr Jugendliche für das Lesen begeistern. Und das ist ihm bei seinem Besuch in der Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum wohl gut gelungen.

Denn alle Schüler freuen sich schon auf den nächsten Besuch mit der ganzen Klasse in „ihrer Schulbücherei“, denn dann können die Bücher von Armin Kaster zum Selberlesen auch ausgeliehen werden.

Öffnungszeiten und Gebühren

Die Bücherei-Spielothek hat am Montag (16 bis 18 Uhr), Donnerstag (15 bis 18 Uhr) und Freitag (16 bis 18 Uhr) sowie an Schultagen zusätzlich noch am Montagvormittag und am Donnerstagvormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Preisgünstige Jahreskarten – Kinder Euro 5 und Erwachsene Euro 10 sowie Familienkarten zu Euro 15 in der Bücherei bzw. in der Spielothek – öffnen den Weg zu Büchern und Spielen für Jung und Alt!