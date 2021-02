Jugendbotschafter mit Protest Camp am Marktplatz

24 Stunden lang protestieren die Jugendbotschafter der Caritas am Dornbirner Marktplatz. Noch bis heute 13 Uhr gibt es Programm.

Die zustände in Flüchtlingslagern berühren. Bei Wind und Wetter, mit Covid-19 und zu unmenschlichen Umständen leben Menschen dort in provisorischen Unterkünften und Zelten. Die Jugendbotschafter der Caritas Auslandshilfe solidarisieren sich mit den Flüchtlingskindern und deren Familien. Mit dem Protest Camp am Marktplatz in Dornbirn wollen sie auf die schrecklichen Zustände in Flüchtlingslagern aufmerksam machen.