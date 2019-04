Bludenz. Die Stadt Bludenz veranstaltet heuer in der ersten Woche der Sommerferien einen Jugendaustausch mit Plettenberg. Dabei können Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren die Partnerstadt in Nordrhein-Westfalen kennenlernen und zahlreiche spannenden Attraktionen besuchen.

Einmal ohne Eltern in Urlaub fahren, welcher Jugendliche träumt nicht davon. Der Jugendaustausch der Stadt Bludenz mit Plettenberg macht dies möglich. Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren können dabei von 7. bis 13. Juli in die Bludenzer Partnerstadt reisen und allerlei erleben. Auf dem Programm des knapp einwöchigen Jugendaustausches stehen etwa Besuche des Freizeitparks „Fort Fun“, des Movie Park Germany, der Zoom Erlebniswelt oder des Zoo Gelsenkirchen. Weitere Fixpunkte der Plettenberg-Reise sind ein Rundgang durch die bekannten Atta-Tropfsteinhöhlen, eine Bootsfahrt auf dem Bigger-Staussee sowie ein Ausflug zur „Wild West Show“ der Karl May Festspiele, eines der größten und bekanntesten Festivals in Europa.