Jugendarbeit wird mit 930.000 Euro unterstützt

Bregenz (BRK) – Der Stadtrat hat am 14. März finanzielle Förderungen für verschiedene Bereiche der Jugendarbeit in Bregenz beschlossen.

Der größte Anteil entfällt auf den neuen Verein „Offene Jugend- und Kulturarbeit Bre­genz“ (OJKAB). Er schließt bekanntlich das Autonome Jugend- und Kulturzentrum Between und den Jugendtreff Westend unter einer Dachmarke zusammen und wird 2023 mit 602.000 Euro unterstützt. Außerdem wird das Eigenkapital der OJKAB um rund 40.000 Euro erhöht. Sie stammen aus der Liquidierung des Westend, das bereits vor gut einem Jahr wie vorgesehen aus dem Vereinsregister gelöscht wurde. Ähnliches wird auch mit dem Restkapital des Between geschehen, das Ende 2022 als Verein aufgelöst wurde.

Auch an das Jugendinformationszentrum „aha“ und an das Mädchenzentrum Amazone werden Förderungen in der Höhe von 107.000 Euro bzw. 88.300 Euro ausgezahlt. Für das Projekt „Lobby für deinen Lehrberuf“ gibt es 55.000 Euro, und die Neuauflage der „Young Art Generation“ am 1. Juli auf dem Kornmarktplatz wird mit 23.000 Euro unterstützt. Des Weiteren fließen Budgetmittel in diverse Vorhaben des städtischen Jugendservice wie zum Beispiel das Projekt „Sozialräumliche Orientierung“, das Samstagabend-Angebot „Chill ‘n‘ move“ und das Sozialprojekt „bre!ak“, bei dem sich junge Menschen in verschiedenen Institutionen engagieren und neben fachlichen auch soziale Kompetenzen erwerben können.