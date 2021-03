Jugendarbeit in Zeiten der Pandemie

Welche Perspektiven die OJAD bietet und wo ein neuer Begegnungsort für junge Menschen entsteht.

Dornbirn. Endlich ist es da. Und weil die Corona-Pandemie in der Offenen Jugendarbeit Dornbirn manches über den Haufen geworfen hat, überlegte sich Martina Nachbaur auch für den bislang eher nüchternen jährlichen Tätigkeitsbericht etwas Neues. Sie gab dem erstmals als „Magazin 2020“ erschienenen Werk ein neues Aussehen. Den Themenreigen der OJAD gestaltete sie so ansprechend, dass es richtig Lust macht, in den 127 Seiten zu blättern und zu lesen. Genau das tat als eine der Ersten Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, die sich natürlich das ganze Jahr darüber auf dem Laufenden hält, was bei Elmar Luger in der Jugendabteilung der Stadt zusammenläuft und erfolgreich koordiniert wird. „Mit dem vorliegenden Bericht präsentiert die Offene Jugendarbeit Dornbirn in beeindruckender Weise, wie vielfältig ihr Engagement ist. Dass trotz der Herausforderungen des Jahres 2020 durch die Corona-Pandemie so viele Aktivitäten durchgeführt werden konnten, beweist die Flexibilität der Verantwortlichen und den hohen Stellenwert der Arbeit der OJAD bei den Jugendlichen“, resümiert das Stadtoberhaupt. Über diese treffend formulierte Zusammenfassung freut sich der Geschäftsführer der Offenen Jugendarbeit Dornbirn, Martin Hagen. Das Lob gibt er weiter an sein Team und an den „einzigartigen Kurt Nachbaur“, seinen Stellvertreter. Letzterer sagt im Magazin 2020 auf Seite 59: „Ich bin Feminist, weil es ein NO GO ist, keiner zu sein.“ Für Hagen, Nachbaur und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Chancengleichheit in unserer Gesellschaft die oberste Maxime. „Es lohnt sich auch, in unseren neuen Podcast „Rückenwind“ mit aktuellen und brisanten Inhalten reinzuhören“, sind sie überzeugt.