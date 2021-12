Jugendarbeit in Lustenau neu aufgestellt

Im neuen Jugendhaus „dô“ in Lustenau steht der Dialog mit den Jugendlichen sowie das Miteinander im Zentrum.

Lustenau Einen neuen Weg schlägt die Jugendarbeit in Lustenau ein. Im Jugendhaus „dô“ im ehemaligen Carla-Gebäude an der Dornbirnerstraße sind Kinder und Jugendliche aber auch Erwachsene gleichermaßen willkommen. „Wir möchten für jeden etwas bieten, deshalb betrachten wir die Kinder- und Jugendarbeit ganzheitlich“, erklärt Florian Gerer, Intendant des Jugendhauses. Als künstlerischer Leiter bespielt er das Haus mit unterschiedlichsten Programmpunkten. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen erarbeiten die Jugendarbeiter die Bedürfnisse der jungen Menschen und setzen dann passende Angebote für sie um. Das „dô“ stellt für ihn und Jugendreferentin Julia Bickel (ÖVP) einen Ort der Begegnung dar. „Denn wo liegt die Grenze zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?“, fragt Gerer.

Gleich neben dem „open space“ befindet sich der „project space“ und der „culture space“. Räume in denen zusätzlich Projekte und Workshops abgehalten werden, oder auch zeitlich begrenzte Angebote gesetzt werden. „Wir planen zum Beispiel mit dem Skaterverein „breakless“ einen mobilen pop-up Skate-Park im Haus“, so Gerer. Je nach Nachfrage kann ein extra Skate-Workshop für Mädchen durchgeführt werden. „Wir wollen weg von klischeehaften Bildern und bieten den Kindern und Jugendlichen ein breites und vor allem wertfreies Repertoire an Angeboten an.“ Dass dabei auch Räume wertend sein können, weiß Gerer, der sich in seiner Abschlussarbeit zum Master der Sozialen Arbeit damit befasst hat. Ihm ist es wichtig wissenschaftlich belegte Fakten zu erarbeiten, um dann Problemfelder anzugehen und diese erfolgreich lösen zu können.

„Jeder darf zu uns kommen. Wir grenzen niemanden aus“, sagt Jugendreferentin Julia Bickel. Kinder und Jugendliche aus verschiedensten Gruppierungen erhalten einen Platz, an dem sie sich wohlfühlen können. Die Jugendarbeit ist für sie weitläufig und nicht auf einen bestimmten Altersabschnitt begrenzt. Vielmehr knüpft die Jugendarbeit auch an den Sport, die Kultur und das Soziale an. Im „dô“ wird es eine reiche Palette an Angeboten geben, die für möglichst viele interessant ist. „Es ist wichtig in die Kinder und Jugendliche zu investieren. Sie sind unsere Zukunft“, sagt Bickel. bvs