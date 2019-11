Jugendarbeit im Fokus

Gemeinden aus dem benachbarten Schweizer Rheintal machten sich ein Bild über die Spiel- und Freiräume in Meiningen.

Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Meiningen mit der Umsetzung des Spiel- und Freiraumkonzeptes begonnen, in den folgenden Jahren wurden Spiel- und Verweilplätze für Kinder und Jugendliche umgesetzt. Das erfolgreiche Konzept insbesondere der Jugendarbeit, hat sich herumgesprochen, so bekam Bürgermeister Thomas Pinter Besuch von den Gemeinden über dem Rhein, die sich vor allem für die Freiräume für Jugendliche interessierten.

Günter Weiskopf vom Büro für Spielräume, der das Projekt in Meiningen über die Jahre begleitet hatte, und Bürgermeister Thomas Pinter präsentierten das Geschaffene anhand von Bildern und bei einem gemeinsamen Spaziergang. Im Focus standen Freiräume für Jugendliche, wo sie sich treffen und ausprobieren können. Es brauche verständnisvolle Nachbarn etwa bei den Jugendhäusern und Räume im Freien, an denen die Jugendlichen ihre Kultur leben können. Das sei, so der Tenor des Besuches aus der Schweiz, in Meiningen vorbildlich gelöst.