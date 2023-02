Jugend trifft Gesundheit

Kürzlich fand im Vorarlberger Medienhaus ein Kompetenzfrühstück für Aufgeweckte statt.

Gestartet wurde mit Fruchtsäften, Kaffee, Kakao und Gipfele, welche vom Medienhaus spendiert wurden. Rund 80 Jugendliche aus der HLS Dornbirn, BRG Schoren und HTL Dornbirn folgten der Einladung. Junge Menschen hat es während der Pandemie voll erwischt. Steigende Zahlen psychischer Auffälligkeiten, Stress im Freundeskreis und in der Schule, Armutsfallen in der Familie und ständige Krisen wie Krieg und Klima wirken sich negativ auf die Entwicklung junger Menschen aus. Im Kompetenzfrühstück ging es darum, wie die jungen Menschen zu Kraft und Stärke in herausfordernden Zeiten finden können.