Jugend präsentierte sich der Öffentlichkeit

Die Offene Jugendarbeit der Region amKumma war mit einem eigenen Stand auf der Dornbirner Messe.

Altach . Gemeinsam waren die Offenen Jugendarbeiten aus Altach, Götzis, Koblach und Mäder mit einen Stand auf der diesjährigen Frühjahrsmesse SCHAU in Dornbirn vertreten und informierten die Besucher über ihre Tätigkeiten.

Im gemeinsamen Dialog konnten am Messestand dann auch die Arbeitsprinzipien, die Ausprägungsformen, die Methoden sowie Projekte, Angebote, Workshops und Events der Jugendarbeiten in der Region transparent gemacht werden. Ein Publikumsmagnet am Stand der Offenen Jugendarbeit amKumma war auch das Glücksrad, bei dem unter anderem eine Canyonig Tour gewonnen werden konnte.