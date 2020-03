Jugend gab den Ton an

In Brand wurde die diesjährige Vereinsmeisterschaft des WSV Nenzing abgehalten.

Roman Tschabrun flaggte auf der „Trainingsstrecke“ einen flotten Riesentorlauf aus, knapp über 60 Rennteilnehmer nahmen diesen in Angriff. Die schnellsten Skier, beziehungsweise die beste Kondition und Technik hatte bei den Mädchen Verena Tschann. Sie sicherte sich mit ihrer Zeit von 31.13 Sekunden Bestzeit, knapp gefolgt von den beiden Schwestern Clara und Magdalena Dobler. Bei den Burschen fiel das Endergebnis denkbar knapp aus: Luca Meier wurde in 30.04 Sekunden Vereinsmeister, gefolgt von Roman Tschbrun in 30.06 Sekunden und Martin Tschabrun in 30.10 Sekunden. Gefeiert wurden die Ergebnisse bei der Siegerehrung im Ramschwagsaal. Während sich die Schülerklassen über Pokale freuen durften, wurden die Erwachsenen mit Bergkäse für ihre sportlichen Leistungen belohnt.