Jugend freut sich über neue Streetworkout-Anlage

Am Eröffnungstag ©Stadt Bregenz

Bregenz (BRK) – Im Frühsommer 2010 wurde das so genannte „Spielfeld 3“ in der Siedlung an der Ach neben dem dortigen Freizeithaus und Jugendtreff eröffnet.

Der Platz der Generationen erfreut sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit, insbesondere die eigens errichtete Streetworkout-Anlage wird von Jugendlichen gerne genutzt. Da sie allerdings bereits in die Jahre gekommen ist, wurde sie jetzt von der Stadt in Zusammenarbeit mit den Nutzerinnen und Nutzern nach deren Vorstellungen grundlegend erneuert. Auch beim Aufbau der neuen Anlage wirkten die Jugendlichen aktiv mit. Anfang Mai dieses Jahres fand im Beisein von Bürgermeister Michael Ritsch die offizielle Inbetriebnahme statt.

Die neue Stangenanlage kostete einschließlich der notwendigen Erdarbeiten und Montage sowie Anbringung von Fallschutzmatten rund 30.000 Euro. Die Hälfte der Kosten wurde vom Land übernommen. Außerdem wurde am Eröffnungstag mit Unterstützung des Westend im Rahmen der Offenen Jugend- und Kulturarbeit Bregenz (OJKAB) unter der fachkundigen Leitung von „Streetworkout Austria“ ein Wettbewerb durchgeführt, bei dem es ein Preisgeld von 700 Euro zu gewinnen gab. Fans des Kraft- und Fitnesstrainings konnten vor Ort atemberaubende Übungen der beteiligten Athletinnen und Athleten bewundern. In den Pausen bot der österreichische Calisthenics-Staatsmeister Tobias Gruber Showeinlagen.

„Es freut mich, dass die Jugendlichen Ideen und Tatkraft in die Umsetzung der Anlage eingebracht haben. Auch für die Kostenbeteiligung des Landes bin ich dankbar. Das gibt uns die Möglichkeit, auch im Freizeitpark Remise anstelle von Hackschnitzelflächen entsprechende Fallschutzmatten auszulegen und somit eine notwendige Qualitätsverbesserung durchzuführen“, betonte Bürgermeister Michael Ritsch.