Jugend auf Handyentzugskur

Nachwuchs des Altacher Theaterkreises brillierte als „Smombies“

Altach. Die „Smombies“ das ist eine Wortkreation aus Smartphone und Zombie – in Altach begeben sich sieben von ihnen in stationäre Behandlung in das „Haus Offline“, wo sie von drei Therapeutinnen hinsichtlich ihrer Handysucht behandelt werden sollen. Die Motivationen für den Aufenthalt sind so unterschiedlich wie die Symptome. Die einen werden von der Schule gezwungen, von den Eltern, oder sie sind sogar freiwillig hier, weil sie erkannt haben, dass sie ein Problem haben. Beim einen „Smombie“ besteht Spielsucht, der andere postet mehrmals in der Stunde ein Selfie, noch ein anderer hört ständig Musik am Handy, oder schaut sich die neuesten Anime Serien an. Alle aber eint eine Tatsache, einige Sekunden ohne ihr höchst verehrtes Handy – dass teilweise sogar einen Namen hat – schon bricht Panik aus. Die Therapie setzt schrittweise mit der Abgabe der Geräte an, kalter Entzug würde man dies wohl in der Realität nennen. Als dann aber der Strom ausfällt, und sich die Türe des Therapieraums nicht mehr öffnen lässt – die Handys sind allesamt außerhalb – müssen die Smombies beginnen sich mit sich selbst und den anderen zu beschäftigen. Es entstehen Freundschaften unter den unterschiedlichen Charakteren und man lernt alte Spiele wie Topf schlagen wiederkennen. Auch wenn alle weiteren Vorstellungen der Jugendgruppe des Altacher Theaterkreises bereits ausverkauft sind, wird die Auflösung des Stücks an dieser Stelle nicht verraten – kein Spoiler Alarm.