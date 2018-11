Jugend Altach vor Neustart

Erste Vorbereitungen im Jugendtreff Altach wurden bereits getroffen.

Nach Aufdeckung der Vorwürfe hat vorübergehend das Team von Jugend Altach gemeinsam mit Beratern des IFS die Jugendarbeit in der Kummenberggemeinde übernommen. „Nach den Aktivitäten im Rahmen des Altacher Sommers sind wir nun mit der Organisation der Herbstarbeit beschäftigt“, blicken Sandra, Jasmine und Petra nun positiv in die Zukunft. Dabei waren die letzten Wochen auch für die Mitarbeiter des Jugendtreffs eine außergewöhnliche Situation – auch sie wurden von diesen Meldungen total überrascht. „Dank der Unterstützung der Jugendlichen und der Mithilfe etlicher Eltern konnten wir nach einer, für uns alle sehr schwierigen Zeit, viel Kraft und Energie für einen Neustart unseres Jugendtreffs spüren“, so die Altacher Jugendmitarbeiterinnen.

„Unser Anliegen ist es, den Jugendtreff Altach wieder zu einem beliebten Aufenthaltsort für die Jugendlichen gestalten zu können“, so Sandra, Jasmine und Petra in einheitlichem Tenor. Dieser Wunsch wird auch von der Gemeinde Altach unterstützt und so soll bereits in Kürze die Funktion der Leitung der Jugendarbeit neu ausgeschrieben werden. „Wir hoffen mithilfe einer fachlich fundierten Führungskraft auf eine baldige Unterstützung unserer engagierten Betreuerinnen“, so Bürgermeister Gottfried Brändle. Der Jugendtreff soll sich in weiterer Folge in einem neuen Kleid präsentieren und das Markenzeichen „Jugend—•Altach“ soll stärker sichtbar und in den neu gestalteten Räumlichkeiten im Keller des Sozialzentrum gelebt werden können. Das Team des Jugendtreffs ist auf alle Fälle mit voller Energie und Motivation an der Organisation des Neustartes und der kommenden Aktivitäten beschäftigt. MIMA